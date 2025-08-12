Endividamento cresce em SC e já atinge mais de 70% das famílias, aponta pesquisa Mesmo com o crescimento do percentual, índice está abaixo da média histórica do estado; cartão de crédito segue como vilão das dívidas... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 05h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 05h57 ) twitter

O endividamento em Santa Catarina cresceu durante o mês de julho, atingindo 71,8% das famílias catarinenses. Além disso, a inadimplência deu salto no mesmo período, chegando a 28,6%, um aumento de 2,6 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

