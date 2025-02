Endividamento da população recua 6,75% em Santa Catarina em 2024, aponta Fecomércio Levantamento também mostra que a inadimplência fechou o mês de dezembro em queda, em comparação ao mesmo período do ano anterior ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O endividamento da população em Santa Catarina fechou 2024 em queda, conforme mostra levantamento realizado pela Fecomércio SC (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina). Segundo a entidade, o percentual reduziu de 80% para 74,6% no intervalo de um ano — o índice representa 7 em cada 10 catarinenses com dívidas em aberto.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança na economia catarinense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Caminhão perde controle em morro, bate contra casa e deixa feridos em Florianópolis

Incêndio atinge apartamento no bairro Jurerê, em Florianópolis

JEC anuncia oficialmente o retorno do atacante Juninho