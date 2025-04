Endrick faz golaço após passe de trivela de Vini Jr pelo Real Madrid Endrick fez o primeiro gol do Real Madrid na classificação do time na Copa do Rei da Espanha ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 02/04/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Endrick marcou o primeiro gol do Real Madrid no empate em 4 a 4 com a Real Sociedad, nesta terça-feira (1), pela Copa do Rei da Espanha. Foi o quinto gol do jogador na competição, o sétimo na temporada de estreia pela equipe espanhola.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse golaço!

Leia Mais em ND Mais:

Recuperação do Figueirense: advogado pede falência e manifestação em até 48 horas

Veículos leves representam quase a metade do fluxo do Contorno Viário da Grande Florianópolis

Time que provocou confusão em campeonato de futebol amador de SC é punido