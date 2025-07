Enem 2024: SC atribui desempenho das escolas públicas à baixa adesão de alunos Para a Secretaria de Educação, desempenho das escolas públicas no exame se deve à vasta rede de universidades comunitárias e privadas... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 21h18 ) twitter

O baixo desempenho das escolas públicas de Santa Catarina no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), em 2024, deve-se a uma tímida adesão de estudantes à avaliação. A constatação é da SED (Secretaria de Estado da Educação), que destaca Santa Catarina como um dos estados com maiores redes de universidades comunitárias e privadas do Brasil.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

