Enem 2025 abre inscrições nesta segunda; veja como funciona a pré-inscrição automática Enem 2025 tem novidades na certificação do ensino médio e na inscrição para estudantes da rede pública ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h36 )

Atenção, estudantes: a inscrição do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) foi aberta nesta segunda-feira (26). Para participar, é preciso se inscrever pela Página do Participante no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) até 6 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o território nacional. O exame, composto por quatro provas objetivas e uma redação, é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

