Enem 2025: prazos de inscrição e datas das provas são divulgados; saiba quando

O Ministério da Educação anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), as datas de inscrição e aplicação das provas do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos terão de 26 de maio a 6 de junho para realizarem as inscrições.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades do Enem 2025!

