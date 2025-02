Enem dos Concursos: saiba como acessar o resultado do CNU Notas do CNU serão divulgadas nesta terça-feira (4) a partir das 10h ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h07 ) twitter

O resultado do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) poderá ser acessado a partir das 10h desta terça-feira (4). O MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) ainda divulgou orientações para que os candidatos entendam como funcionam as notas do Enem dos Concursos.

Para mais detalhes e informações completas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

