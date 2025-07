Energia elétrica puxa alta, mas inflação em Florianópolis desacelera em junho; compare A inflação em Florianópolis no mês de junho apresentou um menor crescimento em relação a maio; a maior alta foi no grupo habitação (... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Em junho, a inflação em Florianópolis subiu 0,42% e atingiu a marca de 3,96% no acumulado dos cinco primeiros meses do ano. Se considerados os últimos 12 meses, a taxa é de 6,98%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (1º) pela Esag (Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina), que utiliza o método ICV (Índice do Custo de Vida) para calcular a inflação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a inflação em Florianópolis!

Leia Mais em ND Mais:

Quais são os jogos do Avaí no mês de julho e como o time pode ‘encher o carrinho’ de pontos

Paraíso turístico de SC tem apenas 16% de cobertura de esgoto e acende alerta

Geração de empregos em SC cresce acima da média nacional e vira a 5ª no país; veja números