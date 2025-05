Engavetamento com 4 veículos causa filas de 6 km na BR-101, em São José Acidente envolveu dois carros e duas motocicletas, em trecho da rodovia na Grande Florianópolis; mesmo com a liberação da via, filas... ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 23h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h00 ) twitter

Um engavetamento com quatro veículos bloqueou uma das pistas da BR-101, no km 208, em São José. O acidente ocorreu por volta das 6h50 desta sexta-feira (2). Mesmo após a liberação da via, filas de até 6 km eram registradas no sentido Norte.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

