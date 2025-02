Engavetamento com caminhão deixa feridos e filas de 9 quilômetros na BR-101 em Joinville O acidente foi registrado km 45,3 da rodovia por volta das 9h20 e deixou duas pessoas em estado grave ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um engavetamento envolvendo três carros e um caminhão interditou a BR-101 em Joinville, no Norte catarinense, na manhã desta quarta-feira (19). O acidente ocorreu por volta das 9h20, no km 45,3 da rodovia, no sentido Curitiba, e resultou em duas pessoas em estado grave.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Fazê-lo feliz’: secretário de Camboriú responde à denúncia por assédio sexual ao MPSC

Quem é a jornalista britânica desaparecida em SP após mandar mensagem a amiga

Réu nos EUA? Entenda acusação de empresa de Trump contra Alexandre de Moraes