Engavetamentos na BR-280 geram fiscalização e empresa de triagem de caminhões é multada em SC Responsável por triagem de caminhões, entre Araquari e São Francisco do Sul, empresa foi multada em 5 upm, aproximadamente R$ 1.600... ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 15/03/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma empresa responsável pela triagem de caminhões na BR-280, entre Araquari e São Francisco do Sul, foi multada durante fiscalização nesta sexta-feira (14). A vistoria ocorreu após constantes congestionamentos na rodovia do Norte catarinense.

Saiba mais sobre as consequências dessa fiscalização e o que pode acontecer com a empresa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Morre aos 82 anos Vilmar Schurmann, empresário catarinense fundador da Ceval Alimentos

‘Guarda-vidas levaram 20 min para entrar no mar’, acusa família de garoto afogado nos Ingleses

Neymar é exposto por garota de programa e cortado da Seleção Brasileira no mesmo dia