Engenharia domina lista de maiores salários iniciais no Brasil; SC tem 4º maior média salarial

As carreiras ligadas à engenharia lideram o ranking das profissões com os maiores salários iniciais no Brasil, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (17) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Santa Catarina ocupa a quarta posição entre os maiores salários médios do país.

Para mais detalhes sobre os salários e as profissões em destaque, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

