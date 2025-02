Engenheira Civil Kamila Rodrigues assume como 1ª vice-presidente do CREA-SC para a gestão 2025 Nova diretoria foi eleita durante a primeira plenária do ano na quinta-feira (23) ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A engenheira civil Kamila Rodrigues da Silva, de Criciúma, tomou posse como 1ª Vice-Presidente do CREA-SC para a gestão 2025, durante a primeira plenária do Conselho, realizada dia 23 de janeiro, em Florianópolis. Kamila foi diretora regional da Inspetoria de Criciúma, coordenadora adjunta do Colégio de Diretores Regionais e é uma das lideranças representativas no Sul do estado. Coordenou também o Programa Mulher do CREA-SC, liderando ações importantes para a valorização profissional.

Para saber mais sobre essa importante conquista e as iniciativas da nova diretoria, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

PRF e Detran-SC fiscalizam veículos estrangeiros para evitar inadimplência na saída do Brasil

Álcool, drogas e estupros: homem é preso por tráfico de pessoas entre cidades do PR e SC

Obras bloqueiam avenida por 10 dias em Chapecó