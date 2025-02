Engenheiro tem derrame após forte espirro romper artéria do pescoço: ‘Dor de cabeça ofuscante’ O engenheiro Ian Applegate, 35 anos, sofreu dissecção da artéria vertebral e derrame após espirrar três vezes; ele luta para se recuperar... ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h26 ) twitter

O engenheiro Ian Applegate, um jovem pai de 35 anos, quase morreu após sofrer um derrame após espirro forte. O incidente ocorreu enquanto ele estava no carro com a esposa, Jennifer, e o filho de 4 anos, Jon, em Santa Cruz, Califórnia. No terceiro espirro, Ian sentiu uma dor de cabeça intensa, tontura e formigamento no lado esquerdo do corpo.

