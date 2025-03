ENQUETE: O que você quer que seja construído no lugar da Penitenciária de Florianópolis? Governo de Santa Catarina quer desativar o complexo prisional até o fim de 2026 para devolver a área de 173 mil metros quadrados à... ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A desativação da Penitenciária de Florianópolis deve ser ocorrer até o fim de 2026, segundo estimativa e desejo do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). No lugar do complexo prisional, será instalada uma estrutura, denominada Cidade da Cultura. Até o dia 16 de março, a população pode votar e ajudar a escolher o que terá no espaço de 173 mil metros quadrados.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como você pode participar dessa importante decisão!

Leia Mais em ND Mais:

Agenda cultural no Sul de SC: veja a programação deste fim de semana na região

Unidades de Saúde recebem mais uma edição do ‘Dia D’ em Balneário Camboriú

Morte de médico em SC: o que a polícia ainda busca saber sobre o caso