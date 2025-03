ENQUETE: Você aprova a nova data do clássico entre Avaí x Figueirense? Avaí e Figueirense se enfrentam nesta quarta-feira (5) a partir das 21h30 na Ressacada; partida vale vaga na semifinal do Campeonato... ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 16h06 ) twitter

A polêmica da semana foi a mudança de data e horário do clássico entre Avaí x Figueirense. Inicialmente a partida aconteceria no sábado (1º) de Carnaval, às 16h30. Contudo, após inúmeras reclamações, o jogo passou para quarta-feira (5), às 21h30. O duelo é válido pelas quartas de final da competição.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para participar da enquete e opinar sobre a nova data do clássico!

