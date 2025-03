Ensino integral em Florianópolis: secretário apresenta sete pontos-chave do projeto Através do plano estratégico Floripa Mais Aprendizagem, prefeitura pretende implementar ensino integral gradualmente para todos os... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h26 ) twitter

A SME (Secretaria Municipal de Educação) de Florianópolis elaborou um plano estratégico para “virar o jogo” da educação na cidade. Em entrevista exclusiva ao Grupo ND nesta quinta-feira (20), o secretário Thiago Peixoto apresentou os sete pontos-chave do “Floripa Mais Aprendizagem”, que inclui ensino integral.

Saiba mais sobre as iniciativas e desafios do ensino integral em Florianópolis consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

