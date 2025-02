Entenda a acusação de golpe de R$ 150 milhões contra Ana Castela e disputa com investidor Agesner Monteiro denunciou Ana Castela e sua equipe por ter sido excluído da participação dos lucros da qual tinha direito por contrato... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 20h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um dos empresários da cantora Ana Castela, Agesner Monteiro, denunciou a sertaneja e seus sócios por um suposto golpe milionário. Segundo a colunista Fábia Oliveira, ele relatou ter deixado de ganhar cerca de R$ 150 milhões da participação nos lucros a que tinha direito.

Para saber mais sobre essa polêmica e as acusações que envolvem Ana Castela, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Jovem prende dedos em máquina de moer cana e mobiliza bombeiros em SC

Coldplay lança filme com imagens gravadas em cidade de SC

VÍDEO: Operação contra quadrilha de alta periculosidade deixa jovem morto em Florianópolis