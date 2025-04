Entenda a lesão sofrida pelo volante Breno do Figueirense e o tempo de recuperação Logo na estreia da Série C, Breno sofreu uma lesão ligamentar no joelho após dividida no meio de campo; contusão é a mesma sofrida... ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h45 ) twitter

A estreia do Figueirense na Série C gerou uma grande preocupação para a comissão técnica do Furacão do Estreito para o restante da temporada. Aos 36 minutos da primeira etapa, o volante Breno Washington dividiu uma bola no meio de campo e ficou com a perna direita ‘presa’ no gramado, resultando em uma lesão no LCA (Ligamento Cruzado Anterior).

Para saber mais sobre a recuperação de Breno e os detalhes dessa lesão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

