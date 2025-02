Entenda mudanças de trânsito que serão realizadas em importantes ruas de Joinville Ruas Florianópolis, Piauí e Coronel Francisco Gomes receberão ajustes viários para implantação de binário ND Mais|Do R7 25/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 25/01/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste sábado (25) e domingo (26), o Detrans (Departamento de Trânsito) de Joinville realizará mudanças de trânsito da zona Sul da cidade. As alterações ocorrerão como parte da etapa final para implantação do binário da rua Urussanga e da avenida Coronel Procópio Gomes.

Para mais detalhes sobre as mudanças e como elas afetarão o trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura defende troca de professores por auxiliares na educação especial; sindicato discorda

Lojistas prejudicados no incêndio em Blumenau destacam sensibilidade e apoio da população

VÍDEOS: Depois de uma semana, chuvas intensas voltam a provocar caos na Grande Florianópolis