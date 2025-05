Entenda o motivo da demolição de ginásio esportivo em Itajaí Prefeitura anunciou início das obras que culminarão na demolição do ginásio Ivo Silveira, interditado desde abril de 2024 ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h16 ) twitter

O ginásio Ivo Silveira, no bairro Fazenda, em Itajaí, será demolido. A primeira etapa dos trabalhos iniciou nesta segunda-feira (19), com a retirada do telhado e da estrutura metálica, e deve durar cerca de 15 dias. A expectativa é que a demolição propriamente dita seja feita após a conclusão da primeira etapa do processo. Os serviços são executados por uma empresa de Itajaí.

Para saber mais sobre essa importante mudança para a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

