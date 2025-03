Entenda o motivo da exclusão de chaves Pix para CPFs e CNPJs irregulares na Receita Federal Medida do Banco Central visa aumentar segurança e combater fraudes no sistema de pagamentos instantâneos ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h46 ) twitter

O Banco Central anunciou, nesta quinta-feira (6), novas regras para a exclusão de chaves Pix de pessoas e empresas com situação irregular na Receita Federal. A medida tem como objetivo aumentar a segurança e combater fraudes no sistema de pagamentos instantâneos.

