Entenda o que muda com a urgência do projeto de anistia do 8/1 na Câmara Cabe agora ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidir se aceita ou não o requerimento de urgência do projeto ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h06 )

O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, protocolou, nesta segunda-feira (14), o pedido de urgência do projeto de anistia do 8/1. O documento conta com 264 assinaturas, entretanto duas dessas foram invalidadas durante o processo. O mínimo necessário para o pedido eram de 257 assinaturas. Cabe agora ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) decidir se acata ou não o regime de urgência do projeto.

Para entender todos os detalhes e implicações dessa proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

