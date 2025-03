Entenda os perigos da linha de cerol após morte de jovem decapitado em SC Luiz Eduardo Scloneski, de 21 anos, morreu após ser atingido pela linha de cerol em Navegantes ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 09h26 ) twitter

O uso da linha de cerol é crime em Santa Catarina. Mesmo assim, o material continua sendo utilizado e causando tragédias como a que aconteceu, no último sábado (1º), com Luiz Eduardo Scloneski, jovem de 21 anos que teve a cabeça decapitada enquanto pilotava uma motocicleta na BR-470, em Navegantes.

Saiba mais sobre os riscos e as recomendações do Corpo de Bombeiros acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

