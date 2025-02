Entenda penalização do CNJ a juíza de SC que tentou impedir aborto de criança vítima de estupro Caso ocorreu em 2022 em Tijucas, na Grande Florianópolis; segundo o CNJ, a juíza 'extrapolou os limites' da sua atuação ao constranger... ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 01h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h25 ) twitter

A juíza Joana Ribeiro Zimmer, do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), foi penalizada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) por sua conduta no julgamento do caso da menina de 11 anos que engravidou, vítima de estupro, e foi impedida pela magistrada de realizar um aborto legal em 2022, em Tijucas.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

