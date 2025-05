Entenda por que Elon Musk deixou o governo Trump após quatro meses: ‘Fim do meu tempo’ Empresário liderava departamento voltado para o corte de gastos no governo americano ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 22h36 ) twitter

O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, anunciou sua saída do governo Trump na noite de quarta-feira (28). Ele estava trabalhando no Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, em um cargo especial de conselheiro e líder da pasta. “Com o fim do meu tempo programado como Funcionário Especial do Governo, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir os gastos desnecessários”, escreveu o empresário na sua rede social, o X.

