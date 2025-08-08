Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Entenda por que megaobra milionária de policlínica pode não ser construída em Blumenau

Município diz ter indicado dois terrenos ao Governo do Estado, mas eles não atenderam às exigências federais

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Prefeitura de Blumenau divulgou uma nota de esclarecimento sobre a situação envolvendo a construção da futura Policlínica Regional. Segundo o comunicado, o projeto foi selecionado e habilitado no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) por iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina – e não exclusivamente pelo município.

Para mais detalhes sobre essa importante questão de saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.