Entenda porque Prefeitura de Itapema pede retirada de imagens religiosas da praia Imagens religiosas ficam em local chamado "Orada de Nossa Senhora de Navegantes", na Orla da Meia Praia ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 01h17 (Atualizado em 11/07/2025 - 01h17 )

A Prefeitura de Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, solicitou aos moradores da cidade que deixaram imagens religiosas na “Orada de Nossa Senhora de Navegantes”, na Orla da Meia Praia, que as retirem do local até o dia 8 de agosto. O local fica próximo à rua 323 e do rio Perequê.

