Entre 5,5 mil cidades, município de SC está entre os 35 que mais geram empregos no Brasil Chapecó, no Oeste do estado, registrou 431 vagas de emprego em março, sendo a sétima cidade que mais gera empregos em SC; dados foram... ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 00h06 (Atualizado em 09/05/2025 - 00h06 )

Em março, Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, registrou 431 vagas de emprego. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e colocam o município na 35ª posição entre os 5,5 mil municípios brasileiros.

