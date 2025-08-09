Entre ciclone, neve e risco de alagamento, SC terá fim de semana turbulento e congelante
Os próximos dias serão marcados por grandes mudanças no tempo e os catarinenses devem estar preparados para aguentar o frio
Entre geadas, frio intenso de -3°C e um ciclone extratropical que se forma no oceano, o fim de semana dos catarinenses será marcado por grandes mudanças no tempo. Segundo a meteorologista da Epagri/Ciram, Gilsânia Cruz, o tempo se estabilizará no domingo (10). Apesar do frio, dará início a uma semana com predomínio de sol e tardes mais agradáveis.
Para mais detalhes sobre as condições climáticas e os riscos associados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
