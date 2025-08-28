‘Entre Lobos’: investigação em SC soma 500 vítimas em fraude milionária com créditos judiciais Uma nova fase da Operação Entre Lobos aconteceu nesta semana e resultou na apreensão de sete veículos; número de vítimas do esquema... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 22h17 ) twitter

Uma nova fase da Operação Entre Lobos apreendeu sete veículos em cidades do Oeste de Santa Catarina entre segunda e terça-feira (26). O número de vítimas do esquema de estelionato também aumentou e já chega a cerca de 500 pessoas lesadas. A operação, realizada pelo Gaeco (Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas) e coordenada pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), apura a atuação de um grupo que usava empresas e escritórios de advocacia como fachada para comprar créditos judiciais por valores muito baixos e se apropriar de montantes milionários.

Para saber mais sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

