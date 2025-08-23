Logo R7.com
Entre SC e a Argentina: cidade abre concurso público com salários de até R$ 6,3 mil

Belmonte, no Extremo-Oeste do estado, está com inscrições abertas para concurso público; município faz divisa com a República da Argentina...

ND Mais|Do R7

O município de Belmonte, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, está com inscrições abertas para concurso público, oferecendo vagas para engenheiros civis (cadastro reserva) e nutricionista (vaga imediata).

