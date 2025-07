Entrevista com o professor: as versões do Avaí de Jair Ventura Mesmo com boa campanha na Série B 2025, Avaí do técnico Jair Ventura repetiu a escalação de sua equipe apenas uma vez em 14 rodadas... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 21h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 21h16 ) twitter

O Avaí de Jair Ventura vem fazendo um bom início de Série B. Com 23 pontos conquistados em 14 jogos, a equipe possui seis vitórias, cinco empates e três derrotas, estando na 4ª colocação com um aproveitamento de 54%. Mas algo chama atenção no trabalho de Jair, que mesmo com o bom retrospecto repetiu apenas uma vez a escalação do Leão da Ilha nas duas primeiras partidas da Série B.

Para saber mais sobre a estratégia e os desafios do Avaí na Série B, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

