Entrevista exclusiva com Renato Gama Lobo para a Prefeitura de São Francisco do Sul Entrevista de Renato Gama Lobo, candidato a prefeito de São Francisco do Sul, ocorreu no Giro Total desta terça-feira (10) ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 20h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 20h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Grupo ND realiza uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Francisco do Sul. As sabatinas são realizadas no Giro Total, da NDFM. A entrevista de Renato Gama Lobo (PL) aconteceu nesta terça-feira (10).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: Suspeito de furtar mais de 20 kg de cobre é preso em Blumenau

• Local utilizado para rinhas de galo é descoberto e animal machucado é recolhido em SC

• Mulher escapa de ‘açougueiro assassino’ ao se fingir de morta no interior de SP