Entrevistas Exclusivas com Candidatos a Prefeito de Itajaí O Grupo ND promove, a partir do próximo dia 19 de agosto, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itajaí, Litoral... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 21h17 (Atualizado em 13/08/2024 - 21h17 ) ‌



O Grupo ND promove, a partir do próximo dia 19 de agosto, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. As sabatinas vão acontecer na NDTV Record.

