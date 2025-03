‘Entupiu ela de droga’: mãe conta que adolescente morta em SC namorava escondido com suspeito Namorado de 19 anos confessou ter oferecido cocaína à jovem, que morreu após uma parada cardiorrespiratória em Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h25 ) twitter

O coração em luto de uma mãe ainda relembra o som do telefone tocando às 4h30 da madrugada de domingo (9). A ligação trouxe uma das piores notícias: sua filha, de apenas 17 anos, havia morrido após sofrer uma parada cardiorrespiratória em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. O namorado, um jovem de 19 anos, assumiu à polícia que ofereceu cocaína para a menina.

