Equipes de natação paralímpica de Joinville empilham medalhas no Meeting de Curitiba Cepe e APJ conquistam mais de 70 medalhas no Meeting de Natação Paralímpica realizado em Curitiba ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 22h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 22h47 )

As equipes de natação paralímpica de Joinville brilharam no Meeting de Curitiba no fim de semana. Com mais de 70 medalhas entre bronze, prata e ouro, os atletas do Cepe (Centro Esportivo para Pessoas Especiais) e da APJ (Associação Paralímpica de Joinville) voltaram com as malas recheadas.

Para mais detalhes sobre as conquistas e os atletas que se destacaram, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

