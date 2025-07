‘Era meu sustento’: dupla faz a ‘limpa’ em loja de Joinville e causa prejuízo de R$ 100 mil Segundo relatos do proprietário, mais de 1000 peças foram roubadas; polícia está mobilizada nas buscas ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 05h36 (Atualizado em 15/07/2025 - 05h36 ) twitter

A Mielke Store, loja de roupas em Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi invadida na noite deste domingo (13), por volta das 21h50. A dupla fez uma ‘limpa’ no local, levando mais de mil peças, com prejuízo estimado em cerca R$ 100 mil.

