‘Era o meu ouro’: pai de menina morta em incêndio relata dor ao perder segunda filha em SC

A família de Gabriela Carvalho, menina de 10 anos que morreu em um trágico incêndio, conta que ela era alegre e divertida. O pai da criança conta que a família está sem chão e relata a dor ao perder a segunda filha, durante o acidente na tarde desta terça-feira (25), em Rio Negrinho, no Planalto Norte catarinense.

Para saber mais sobre essa tragédia e o relato emocionante do pai, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

