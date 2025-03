“Era o que tinha que marcar”, diz diretor de arbitragem da FCF sobre pênalti para o Avaí Diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol ratifica decisão de Gustavo Bauermann como correta na final entre Avaí e... ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h25 ) twitter

O pênalti mais discutido dos últimos tempos em Santa Catarina foi bem marcado, conforme explicação dada por Kléber Lúcio Gil ao ND Mais. O diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol conversou com a reportagem e explicou que Gustavo Ervino Bauermann tomou a decisão correta após análise do VAR.

Saiba mais sobre a polêmica e as declarações do diretor de arbitragem consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

