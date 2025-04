Era trote: Corpo de Bombeiros recebe 20 ligações em 30 minutos e promete registrar B.O. em SC "Ele só ligava e desligava", afirma o comandante do Corpo de Bombeiros de Indaial ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 07h25 (Atualizado em 19/04/2025 - 07h25 ) twitter

A Sexta-Feira Santa não começou bem para o Corpo de Bombeiros de Indaial. Foram registradas 20 ligações no número 193, por volta das 2h30 desta sexta-feira (18) – todas feitas do mesmo número, em um intervalo de 30 minutos. A equipe ficou preocupada com a possibilidade de um caso grave na cidade e tentou retornar as ligações. Depois de várias tentativas, os bombeiros confirmaram que se tratava de um trote.

Para saber mais sobre essa situação e as medidas que os bombeiros estão tomando, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

