Erika Hilton recebe visto nos EUA como pessoa do sexo masculino e acusa Trump de transfobia Parlamentar desistiu de viajar para evento nos Estados Unidos após o visto identificá-la como gênero masculino; ela promete acionar... ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 17/04/2025 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) recebeu seu visto dos Estados Unidos em que é considerada do gênero masculino. A informação foi confirmada pela parlamentar, que é uma mulher trans, em suas redes sociais nesta quarta-feira (16).

Para saber mais sobre essa polêmica e as ações que Erika Hilton pretende tomar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Spotify está fora do ar? Falhas no app de música geram onda de reclamações globais

Procon de Tubarão divulga diferença de 70% no preço do filé de tilápia na Semana Santa

Quem são os 10 deputados de SC que queriam o fim da bancada feminina da Alesc