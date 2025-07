‘Erro grave’, diz diretora de hospital onde bebês receberam soro contra veneno de cobra em SC Erro em hospital de Canoinhas pode ter sido causado pela semelhança entre os frascos do soro de cobra e da vacina da hepatite B ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 23h17 ) twitter

A diretora do Hospital Santa Cruz, de Canoinhas (SC), Karin Adur, disse que a aplicação de soro para veneno de cobra em vez da vacina da hepatite B em 11 bebês recém-nascidos foi um erro grave, mas com chances mínimas de gerar reações adversas ou tardias para os bebês, já que a dosagem aplicada de 0,5 ml do antídoto foi pequena.

