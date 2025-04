Erro no Google Maps cria cidade fictícia em SC e gera confusão entre os moradores Plataforma identificou erroneamente bairro de Barra Velha como parte de cidade inexistente; prefeituras cobram correção ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 01h39 (Atualizado em 25/04/2025 - 01h39 ) twitter

Uma falha no Google Maps causou confusão entre moradores do bairro Itajubá, em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. A plataforma digital passou a mostrar a localidade como parte de uma cidade fictícia chamada “Nova Balneário Piçarras”, que, na prática, não existe.

Para entender todos os detalhes dessa situação inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

