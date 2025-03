Escola que virou família: os nomes por trás da Consulado, campeã do Carnaval de Florianópolis Campeã do Carnaval de Florianópolis, Consulado credita no empenho da comunidade para ter soltado o grito de campeã após amargar vices... ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h26 ) twitter

O nono título do Carnaval de Florianópolis da Consulado do Samba chegou. Após empate na apuração com a Embaixada Copa Lord, ambas com 269,1 pontos, a escola da Caieira do Saco dos Limões venceu a disputa no critério de desempate pelo somatório de notas dos jurados dos casais de mestre-sala e porta-bandeira.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante vitória e os detalhes da festa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

