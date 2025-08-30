Escolas de SC têm falhas graves em água potável e saneamento, aponta vistoria do MPSC e TCE
Nas visitas em 95 unidades de ensino foram identificados problemas em escolas de SC; Secretaria de Educação alega inconsistências nos...
Um levantamento nacional realizado pelo projeto Sede de Aprender identificou falhas estruturais em escolas catarinenses, sobretudo ligadas ao saneamento básico e à potabilidade da água.
Um levantamento nacional realizado pelo projeto Sede de Aprender identificou falhas estruturais em escolas catarinenses, sobretudo ligadas ao saneamento básico e à potabilidade da água.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre os riscos à saúde dos alunos e as condições de aprendizado nas escolas de SC.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre os riscos à saúde dos alunos e as condições de aprendizado nas escolas de SC.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: