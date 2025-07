Escolas militares são as melhores entre as públicas de SC no Enem 2024; veja números Dados consideram o resultado dos estudantes durante o Enem 2024; em todo o país, 22.706 escolas fo ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h57 ) twitter

Estudantes de escolas militares de Santa Catarina conquistaram as melhores classificações no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, segundo os resultados oficiais da prova divulgados pelo MEC (Ministério da Educação). Os dados foram compilados pela Evolucional — empresa de tecnologia do segmento de educação — e demonstram um cenário preocupante do ensino catarinense. A instituição estadual mais bem classificada aparece na posição 1.203 do ranking, que avaliou 22.706 escolas de todo Brasil.

