Escolas municipais de Criciúma dão boas-vindas aos 22 mil estudantes nesta segunda-feira (10) Mais de 2,2 mil novos alunos foram matriculados nas unidades escolares do município para o ano letivo de 2025 ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 09/02/2025 - 10h06 )

As escolas municipais de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, recebem os 22 mil estudantes da rede, nesta segunda-feira (10), para o início de mais um ano letivo. Em 2025, as 62 unidades educacionais do município recebem 2.229 novas matrículas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do ano letivo!

