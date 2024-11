Escolha do novo técnico do Figueirense segue ‘fórmula’ dos anos 2000 Escolha do novo técnico do Figueirense segue ‘fórmula’ dos anos 2000 ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 21h29 ) twitter

Thiago Carvalho, novo técnico do Figueirense

Thiago Carvalho, atualmente no Vila Nova, será o treinador do Figueirense em 2025, conforme antecipado por nós no ND Mais e nesta coluna.

