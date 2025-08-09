Escondida em SC: ‘Áustria brasileira’ vive boom de turistas e encanta com o charme europeu
Treze Tílias, no Meio-Oeste do estado, é considerada a Áustria brasileira e preserva a cultura dos imigrantes; de janeiro a junho,...
Treze Tílias, no Meio-Oeste de Santa Catarina, conhecida como a “Áustria Brasileira”, preserva em cada detalhe as memórias dos imigrantes que construíram a charmosa cidade turística. De janeiro a junho de 2025, o município registrou a hospedagem de aproximadamente 26,1 mil pessoas, segundo dados do CAT (Centro de Atendimento ao Turista).

